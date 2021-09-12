璨樹颱風襲台，今 （12）日上午北部開始出現風雨，台北市副市長黃珊珊從昨日開始就在臉書提醒民眾防颱，今上午與市長柯文哲一同出席災害應變中心會議，並再次提醒民眾留意颱風最新消息，「待在家最安全！」

璨樹颱風雖轉為中颱，但威力仍不容小覷，截至今日上午9時，依據中央災害應變中心統計，全台已傳出130件災情，多為路樹倒塌、廣告招牌掉落、民生基礎設施損壞等災情，停電戶數達2萬3803戶，其中尚有7110戶待修復。

豐濱鄉花51線往豐濱八里灣部落，有多處樹木因颱風強烈風雨而倒塌，經鄉公所處理後已排除。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

台北市災害應變中心已在昨日下午兩點提升到二級開設，昨晚黃珊珊與柯文哲也到場聽取各局處的整備簡報，根據預判，此次台北市的降雨熱區是文山、南港及陽明山區，為防範大雨，各區公所也已經準備好沙包，黃珊珊透過臉書提醒住在易淹水區域的市民朋友，可以提前到區公所領取沙包堆疊，防止住家或地下室發生積淹水，北市的抽水站同仁也已嚴陣以待，大家也要準備好手電筒、乾糧，檢查門窗是否牢靠，務必做好防颱準備。

今日台北市停班、停課一天，上午開始，北部風雨漸增，黃珊珊發文提醒市民朋友小心防颱、注意安全，她並指出，璨樹颱風預計在今日下午到晚上對北部地區影響最大，請市民朋友們留意颱風的最新消息，待在家最安全。

此外，北部今日一早無風無雨，也讓許多人相當納悶？氣象達人彭啟明今在臉書解釋，是因颱風中心正在花蓮外海約70公里處北上中，螺旋雨帶還沒到，上半天是東西兩樣情，中午過後北部風雨將會很有感，要減少外出。