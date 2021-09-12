費城人艾瑞拉以短棒奇襲三壘方向，形成2打點二壘安打。（MLB臉書）

費城人艾瑞拉(Odubel Herrera)在12日為全聯盟示範什麼叫做「完美觸擊」，他第4局在對方投第一球時擺短棒奇襲，他點出去的角度非常完美，球往三壘方向滾，穿越洛磯的內野防線，越過壘包之後又滾到界外區，等到野手把球撿回來，艾瑞拉已經登上二壘，還帶有兩分打點！終場費城人6-1擊敗洛磯。

雙方前3局未得分，洛磯投手4局下失控，弄成滿壘之後又被擠回1分，輪到艾瑞拉打擊的時候是兩出局滿壘。因為已經兩出局，艾瑞拉這一球並不是要犧牲打，他是真的打算藉著短打來得分。

洛磯投手弗里蘭(Kyle Freeland)第一球就是進壘的92英里沉球，被艾瑞拉看準之後忽然收棒往三壘方向觸擊。由於洛磯使用了防守布陣，把內野防線全部移往一壘方向（對付左打的艾瑞拉），三壘空門大露，三壘手麥克曼(Ryan McMahon)衝過來撿球但遲了一步，最後是游擊手史多瑞(Trevor Story)跑到外野才撿回來。

這球不是失誤或僥倖，是貨真價實的二壘打，艾瑞拉以身為打者的技巧與智謀，完美破解對手的防守布陣。時下流行的防守布陣會把內野手移到打者擅長打擊的方向，通常左打就是一壘方向，右打是三壘方向。

大聯盟不喜歡防守布陣，這讓本來就貧打的賽事更加難看，聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)考慮要禁止或是限制防守布陣。曼佛雷德先前對《美聯社》說：「我並非要改變規則，只是要讓棒球回歸最初的面貌，本來內野兩邊都必須站著兩個野手，我從12歲看棒球以來就是這樣了。」