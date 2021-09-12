1名網友日前在桃園市路邊發現1處墓地上的土丘竟停放轎車，PO出照片引起討論，不少網友認出該地點在經國路的麥當勞旁，墓地在該處已有30年，經常都會有轎車直接停在上頭，居民早已習以為常、見怪不怪，墓碑還曾被撞斷過；其他網友笑說「壓死人了啦」、「如需移車請託夢」、「三寶的新境界」。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張照片，照片中是一處路旁的墳墓，但墳墓上方突起的草地上竟有1輛轎車停放，讓他笑說「停在你家樓上」；照片公開後馬上就有眼尖民眾認出，該地點位在桃園市經國路的麥當當旁，該處經常停放車輛，已有30年歷史，原本有3座墳墓但陸續移走僅剩1座。

網友在桃園市路邊發現1處墓地上的土丘竟停放轎車，不少網友認出該地點在經國路的麥當勞旁，經常都會有轎車直接停在上頭，居民早已習以為常。（翻攝自臉書「靈異公社」）

有桃園民眾還說，曾經該處的墓碑還被車輛撞斷過，「桃園經國路住戶表示習以為常」、「那個墳超久了，一直有車在那裡停，以前會好奇心想市區怎會有墳墓，現在已經習慣了」，據悉就連Google街景地圖上也可以看見該處停放轎車，也有人說該墳墓已經無存放先人，僅留下墓碑而已。

其他網友則留言笑說「壓死人了啦」、「如需移車請託夢，造成不便請見諒」、「從小就喜歡坐在阿公頭上，長大後…」「先生，你壓到我的手了」、「白車車主晚上不知道會不會被壓回來」、「三寶的新境界」、「太歲頭上動土啊」、「晚上地主就會去收費了」、「亡者：活著時家門口被路邊停車，死後還是被路邊停車」。