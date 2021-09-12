國道1號南向新營段昨晚發生驚險逆向對撞案，80歲郭姓老翁於286公里處突然迴轉逆向，在281.2公里處與來車發生對撞。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

國道1號南向281.2公里處昨晚發生驚險對撞案，一名80歲郭姓老翁從水上交流道南下，至286公里處突然迴轉往北行駛於內線車道，驚方接獲通報攔截不及，老翁於281公里處與來車發生對撞，老翁車子被撞得四輪朝天，右腳和左手開放性骨折，送柳營奇美醫院急救後無生命危險。

據了解，昨晚7點39分，郭翁駕駛白色汽車在國道1號新營段由南向內側車道逆向往北行駛，與順向行駛內側車道許姓男子發生對撞，郭翁車子被撞得四輪朝天，另一輛劉男駕駛汽車也遭波及，車尾被許男車輛撞擊，郭翁因傷勢嚴重送醫急救，另外兩名駕駛無大礙。

國道警第4大隊表示，3名駕駛均未飲酒，受傷許姓老翁還在加護病房救治中，全案後續由國道警察大隊刑事組及台南市新營警分隊處理中。

第4大隊也呼籲用路人，國道上逆向行駛除違反道路交通管理處罰條例外，尚可能涉嫌公共危險罪，誤上國道絕對禁止在行駛中迴轉逆向行駛，應至下一個交流道迴轉，避免造成自身及往來用路人之危害。