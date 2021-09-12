台東縣長被酸「饒半天」 柯文哲：以前這樣都被罵翻 11:132021/09/12 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 璨樹颱風來襲，台東縣政府11日上午緊急宣布下午停班停課，縣長饒慶鈴臉書被灌爆，挨罵「饒半天」。台北市長柯文哲12日表示，放假盡量不要放半天，若早上上班上課、下午才停班停課，以前這樣都會被罵翻，因此放假還是以放1天為單位。 針對北市上午風雨沒這麼大，柯文哲說，昨天就已預測過，是要今天中午後，風雨才會慢慢增加，今天中午到明天凌晨這段時間風雨會漸增。 許藍方陷不倫風暴丟工作 「她」接棒主持喊超緊張 強颱璨樹急轉彎 恐擦邊襲台 #風雨 #饒慶鈴 #罵翻 #停班停課 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》連3場先發都挨轟 陳冠宇已被敲5發全壘打 23:182021/09/11 體育 璨樹最快下午發陸警 專家揭「颱風假機率高」縣市 12:042021/09/10 生活 強颱璨樹來襲 綠島、蘭嶼今天停班停課 04:102021/09/11 焦點要聞 防璨樹挾帶豪雨釀土石流 國軍協助台東大武行動不便者撤離 18:012021/09/11 生活 璨樹來襲 高屏急撤山區逾6百人 04:102021/09/12 地方新聞 曾被酸〈癡人說夢〉玖壹壹新歌慶成軍12年 04:102021/09/12 娛樂新聞 蔡其昌竟這樣稱讚要被罷免的人 宅神狠酸：我笑了 23:582021/09/10 政治 高市警休假違停被檢舉IG罵「垃圾」 下場出爐慘兮兮 21:222021/09/11 社會 突宣布停班停課 台東人氣炸酸「饒半天」：小孩誰接 13:122021/09/11 生活 體驗慢活農村樂 花東米其鄰登場 04:102021/09/11 地方新聞 璨樹逼近 花蓮11日晚間停班停課 全縣2300人預防性撤離 17:172021/09/11 生活 政治熱門新聞 工商大老喊「拆總統府改建抗日公園」網脫口一句 - 政治 2022高雄市長選戰 他若代表藍軍出馬可望拚成55波 - 政治 駐美代表處改名台灣代表處？前外交官語出驚人 - 政治 顏寬恒出招陳柏惟難逃罷免？知情人士曝綠營內幕 - 政治 顏若芳談蔡「論文門」他嗆：民進黨對這點一直說不清 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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