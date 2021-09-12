璨樹颱風來襲，台東縣政府11日上午緊急宣布下午停班停課，縣長饒慶鈴臉書被灌爆，挨罵「饒半天」。台北市長柯文哲12日表示，放假盡量不要放半天，若早上上班上課、下午才停班停課，以前這樣都會被罵翻，因此放假還是以放1天為單位。

針對北市上午風雨沒這麼大，柯文哲說，昨天就已預測過，是要今天中午後，風雨才會慢慢增加，今天中午到明天凌晨這段時間風雨會漸增。