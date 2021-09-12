許多人對於光鮮亮麗的貴婦生活十分嚮往，甚至希望自己能如名媛般出入時尚派對及高級酒吧與飯店，但有些人即使不是貴婦名媛竟也能享有一樣的待遇。大陸一名就讀藝術大學的女大生，為了製作畢業專題，在網路上以極少的金額購買行頭假扮名媛，成功在北京各大飯店及餐廳中蹭飯度過21天，在網路上吸引熱烈討論。

根據大陸媒體的綜合報導，一名就讀北京當地藝術大學的女大生鄒雅琦，為了完成自己的畢業成果發表，日前在北京進行為期21天的「名媛生存挑戰」，打算扮演成上流社會的貴婦名媛，優雅並且不花任何一毛錢的方式度過21天。但鄒雅琦為了此項挑戰也是做足了準備，她先到網路上購入仿冒的精品名牌包，及一枚價值僅18元人民幣（約新台幣77元）的超大鑽戒，還將自己的刻意打扮成成熟女性，畫了一抹鮮豔的大紅唇，讓自己看起就像是一位十分有氣勢的「真名媛」。

接著鄒雅琦前往北京的各大飯店及知名火鍋店，假扮成在等人的名媛，有些服務生看到她一個人坐在那，便主動送上簡單的餐點及熱湯，還提供不少免費服務；這段期間，她還曾進入機場的VIP空間免費洗澡，並到貴賓休息室享用大餐，或是到飯店假借會員的名義享用客房設施，雖然曾因系統搜尋不到名字而遭到員工質疑，但她還是憑著卓越的演技及口才，與冷靜的態度說服對方，成功使用各項設施並過夜，安然度過21天。

而鄒雅琦在網路上公開這段經歷後，很快的受到大批網友的注意而爆紅，不少人質疑她的真實身分，甚至認為她能就讀藝術大學家境本來就不差，還能到處說服店家及飯店讓她過夜及使用器材，根本是「名媛扮名媛」，若是一般人早就被拆穿。面對質疑鄒雅琦依然聲稱，一切都是她花了2年的時間精心安排，並靠著演技才能呈現，但還是引起網友紛紛留言「這是另賴的藝術呈現？」、「持續關注，期待更新」、「加油姑娘，堅持自己的藝術理念和創作追求，期待更多好作品」、「高端乞丐？」、「實驗如何騙吃騙喝居然說是藝術創作，我也是服了」引發熱議。