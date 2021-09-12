美國籃球名人堂頒獎儀式12日正式舉行，包含班華勒斯、皮爾斯、波許等今年入選名人堂球星齊聚一堂，2004年曾幫活塞奪冠的班華勒斯，更成為史上首位進入名人堂的落選球員，他說：「如果有人質疑你，你就必須戰鬥，直到你贏下比賽且取得成功。」

身為1996年NBA選秀落選球員，班華勒斯生涯打過子彈(巫師前身)、魔術、活塞、公牛、騎士等隊，除了幫助活塞搶下2004年冠軍，更4度獲選全明星球員、4次年度防守球員與2次年度籃板王，也是2004年掀起奧本山亂鬥的主角之一。

在今天名人堂頒獎儀式場邊，班華勒斯當年活塞奪冠班底成員畢勒普斯、漢米爾頓、拉希華勒斯、普林斯等人也都到場祝賀，班華勒斯說：「如果你不全力以赴，你心中的籃球夢就很難實現，我從最底層開始打拚，到了最終我成為了贏家。」

「一路走來我遭遇不少困難，但我仍然堅持走在路上，人們認為6呎9吋的我，去防守7呎以上長人是很困難的事情，但實際上那並非我職業生涯最艱難的部分，」班華勒斯說，「不過能夠入選名人堂，我真的還沒準備好，這是我完全沒想過的事情。」