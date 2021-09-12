據大陸國家衛健委12日消息，11日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆報告新增確診病例46例，其中本土病例20例（均在福建，其中莆田市19例、泉州市1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在福建）；新增無症狀感染者44例，其中本土18例（均在福建，其中莆田市17例、泉州市1例）。

11日，大陸國家衛生健康委派出工作組赴福建莆田市指導疫情處置工作。

據「莆田新聞」微信公眾號消息，福建省莆田市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部12日發布通告：

一、嚴格限制人員聚集，嚴格落實進入室內公共場所預約錯峰、測溫、掃(亮)碼、戴口罩以及搭乘公共交通工具時測溫、掃(亮)碼、戴口罩等措施。商場、超市、農貿市場等基本生活物資供應場所合理控制購物人員數量。企事業單位提倡線上辦公。從嚴控制聚會、聚餐等聚集性活動規模。

二、暫停棋牌室、影劇院、網吧、檯球廳、歌廳、酒吧、博物館、圖書館、健身場所、培訓機構等有關室內公共場所的運營活動。控制餐館、公共食堂經營規模和營業時間。

三、在莆人員原則上非必要不離開本市，如因就醫、特定公務等確需出入的，須持48小時內核酸檢測陰性證明。對運輸生產生活、醫療防護物資以及從事道路運輸「點對點」轉運的車輛和人員，在嚴格落實消毒、封閉管理等各項防控措施的基礎上，保障其通行順暢。

四、如出現發熱、咳嗽、腹瀉、乏力等症狀，應在做好個人防護的前提下，立即就近前往發熱門診進行篩查診治，就醫過程中不得乘坐公共交通工具。

五、莆田市內已判定為中、高風險地區的，嚴格按照規定實施相應的防控措施。

11日，福建省委書記尹力主持召開省應對新冠肺炎疫情工作領導小組第77次會議，研究部署莆田疫情防控工作。尹力強調，要「快」字當頭，集中力量做好核酸檢測和基因測序工作，密切跟蹤疫情防控進展和趨勢，摸清傳染源、查明傳播鏈、切斷傳播途徑，用最短時間掌握情況、控制局面、爭取主動。