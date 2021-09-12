璨樹颱風來勢洶洶，新北市今停班、停課1天，新北9家百貨公司，包括板橋大遠百、遠百板橋中山店、環球購物中心新北中和、板橋車站、林口A9店、新莊宏匯廣場、林口三井Outlet、板橋麗寶百貨廣場、永和比漾廣場也都宣布今天暫停營業。

此外，新北YouBike及共享汽機車運具今凌晨2時起也停止營運；十分瀑布公園今停止入園，碧潭水上腳踏車、烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、深澳鐵道自行車RailBike以淡水、新店、板橋、瑞芳旅客服務中心、瑞芳、十分、碧潭、烏來遊客中心、猴硐煤礦博物園區，今也都暫停服務。