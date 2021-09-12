璨樹颱風侵台，台北市、新北市、基隆市今（12）日停止上班上課，台北市長柯文哲昨日視察災防中心時表示，北市今午過後風雨最大，「外送的話，我是希望大概12點以後就不准再送了。」至於什麼時候恢復外送，柯文哲說，應由外送平台自行判斷，北市府只能說何時起不准，但他也強調，安全第一。

柯文哲昨視察災害應變中心時提到，為避免外送員在颱風天送餐發生意外，希望外送平台能注意外送員安全，最好中午以後不提供服務，別讓外送員出門，「這個外送齁，我是覺得風大雨大，希望12點以後就不准再送了。」

柯文哲主持璨樹颱風災害應變中心第3次工作會報。（圖／中時新聞網直播畫面）

今日上午柯文哲主持璨樹颱風災害應變中心第3次工作會報，對於外送問題，他表示，本來就沒有規定在今天早上8時起就不准外送，只有說YouBike微笑單車是今天凌晨2時起不准用。

至於外送運具方面，他還在想，過中午後，外送平台要暫停，但暫停多久、多久後再恢復外送，要外送平台自己去做判斷，強調「安全還是第一」。