一名任職於新竹科學園區具有碩士學歷的工程師，中午習慣與女同事前往公司健身房運動，發但卻屢次卻趁著女同事沐浴更衣時，先以手機在更衣室偷拍同事裸照，事後他還裝設無線針孔攝影機，連續拍攝5個月，共2名女同事受害，至少拍下18段影片；男子一審判處7個月徒刑，但高院法官認為太輕，改判9月徒刑。

根據判決書記載，任職於新竹某高科技公司的工程師，自民國109年1月間起，每週約有2、3日與一名女性同事及其他同仁，利用中午午休時間，在公司內之球場或健身房運動，經過觀察，發現女同事A女，運動完就會去公司7樓之女子沐浴間沐浴，竟多次趁著A女洗完澡後，透過百葉門板之縫隙處，利用手機錄影功能，偷拍A女身著內衣褲、吹頭髮、整理儀容等影像。

但該位工程師食髓知味，自109年9月間起，每天利用上午公司7樓無人之際，偷偷在更衣室內之淋浴間天花板，架設無線針孔攝影機，偷拍女同事洗澡更衣，且在每天下班後再前往拆卸。前後共拍到18次，其中有一次是另名女同事在淋浴。

但A女某次洗澡時，驚見百葉門板之縫隙間有手機晃動，始發覺該位工程師正持手機竊錄，立刻衝出逮人，並要求查看手機，這時才發現自己的出浴更衣圖全在內，讓她當場崩潰並報警處理。

一審新竹地院考量無前科的沈男認罪及碩士畢業學歷，但未獲2女原諒，將3罪各判刑3月、合併量處7月徒刑，但檢方認為判太輕而上訴。

二審高院認為，工程師利用針孔偷拍，狀況比使用手機嚴重，審酌工程師為滿足個人慾望，無視他人於日常生活中可合理期待之隱私維護，竟在公司更衣室及淋浴間擅自利用手機及針孔錄影設備竊錄2名女子，侵害人格隱私權，亦造成2女心理恐慌及不安全感，但因犯後始終坦承犯行，因此針孔偷拍部分加重為5月徒刑，3罪合併判刑9月、得易科罰金27萬元定讞。