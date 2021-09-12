中颱璨樹來襲 Global Mall雙北4店停業1天 11:442021/09/12 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Global Mall表示，為了維護員工及顧客安全，位於台北市、新北市4店今（12日）全館暫停營業1天，呼籲顧客勿再前往。（Global Mall提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中度颱風璨樹來襲，今（12日）上午9時中心位置位於花蓮東方約80公里的海面上，暴風圈已開始影響台灣，Global Mall表示，為了維護員工及顧客安全，位於台北市、新北市4店今（12日）全館暫停營業1天，呼籲顧客勿再前往。 Global Mall表示，璨樹颱風來襲，基於維護員工及顧客安全，Global Mall雙北4店新北中和、板橋車站、南港車站、林口A9，全館暫停營業1天。 璨樹颱風來襲 宜蘭傳藝園區12日休園一天 璨樹來襲 微風5館12日暫停營業 #Global #Mall #來襲 #顧客 #颱風璨樹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 璨樹繼續北漂 中部以北各地午後嚴防強風豪雨 09:452021/09/12 生活 璨樹來襲 高屏急撤山區逾6百人 04:102021/09/12 地方新聞 中颱璨樹籠罩全台 綠島蘭嶼上看14級風 04:102021/09/12 焦點要聞 璨樹來襲 宜花預防撤離數千人 04:102021/09/12 地方新聞 璨樹颱風侵台 預警性封台8線關原至太魯閣等5路段 10:252021/09/12 生活 颱風天逛街泡湯！34間百貨停業 信義區今全休館 09:212021/09/12 生活 颱風天照樣偷渡 小金門查獲1陸客偵訊中 10:002021/09/12 社會 璨樹來襲 中市府提醒雇主不得強迫勞工出勤 09:342021/09/12 生活 璨樹掃台！台鐵東部列車停駛、國5中午後限速40公里 各交通一次看 10:402021/09/12 生活 璨樹來襲 北部遠百、比漾廣場、101今暫停營業 10:042021/09/12 生活 因應璨樹颱風上緊發條 盧秀燕坐鎮災防中心 09:292021/09/12 生活 生活熱門新聞 狡猾璨樹「躲護國神山」鄭明典：北部要小心了 - 生活 不斷更新》璨樹雨彈開炸北台灣 北北基等12縣市豪大雨 - 生活 桃園復興區宣布停班停課！全台22縣市12日上班上課一覽 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 超市驚見翹臀正妹 好奇跟看「側面比背面殺」：太銷魂 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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