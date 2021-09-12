中度颱風璨樹來襲，今（12日）上午9時中心位置位於花蓮東方約80公里的海面上，暴風圈已開始影響台灣，Global Mall表示，為了維護員工及顧客安全，位於台北市、新北市4店今（12日）全館暫停營業1天，呼籲顧客勿再前往。

Global Mall表示，璨樹颱風來襲，基於維護員工及顧客安全，Global Mall雙北4店新北中和、板橋車站、南港車站、林口A9，全館暫停營業1天。