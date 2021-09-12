明年度國防預算書揭露，在國軍總員額人員中，軍官3萬6232人，士官8萬9706人、士兵4萬4127人，士兵員額大幅降低，國民黨革實院長羅智強表示，士官竟是士兵的1倍之多，形成舉世獨有的官多兵寡結構，抗中保台只是為了騙選票，難道真要靠一隻掃帚拼到底。

羅智強指出，蔡英文靠辣台妹抗中保台，為她贏得兩次大選，激化兩岸關係對民進黨來說是家常便飯，台灣民眾也因此對中共的動作頻頻已多半無感。

羅智強說，蔡英文警告中共勿低估我方保台決心，宣示國土主權，寸步不讓，但國軍的官兵比例失衡，實在讓人憂心蔡總統要如何抗中保台？

羅智強表示，軍方官員說，國軍招募的志願役士兵，多數想去較輕鬆單位，拿掃把都可以，像陸軍戰鬥部隊這種苦差事多的單位很難募兵，士兵員額普遍不足，部隊中已形成特殊現象，「工作輕鬆、拿掃把的人，竟比任務辛苦、拿槍的人多」 。

羅智強說，官多兵寡，基層兵源不足，拿掃把的比拿槍的多，難到抗中保台真的要像蘇貞昌所說，靠「一隻掃帚拼到底」？

羅智強直言，抗中保台只是為了騙選票，官多兵寡，兩岸戰力懸殊，美方是否會出兵助台，這對蔡英文來說都不是問題，兩岸關係再緊張，她也不緊張。

羅智強認為，她告訴國人，身為台灣人，只要堅持自我防衛決心，珍惜自己擁有的自由跟民主的價值，「就能有效嚇阻中共政權對台灣的可能冒進作為」，對蔡英文來說，文青語言就是護國良方，抗中保台，會不會悲從「中」來，她哪裡擔心。