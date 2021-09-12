國軍進來醜聞頻傳，九三軍人節當天，陸軍馬防部1位男士官性侵女兵；海軍已婚永順艦長，深夜召女士官進艦長室獨處3小時。而韓國軍中也有類似事件一再發生，接連傳出2名女士官遭上級性騷擾後輕生，現在還有消息傳出，一名女中校虧男下屬胸部這麼大，戲稱「是在餵母乳嗎」，遭控涉嫌言語性騷擾，事件仍在調查中。

韓國空軍今年3月發生女士官投訴遭到性騷擾，事後卻不了了之，選擇在5月結婚登記當天輕生，引爆眾怒，韓國空軍參謀長6月為此事引咎辭職，國防部長徐旭也為此向大眾致歉。8月份又發生一名海軍女士官遭長官性騷擾，在基地宿舍輕生事件。

據《朝鮮日報》報導，目前還有一起軍中性騷擾案正在調查中，不過較特殊的是，這是一起「女對男」性騷案。據悉，一名40多歲空軍女中校遭控對30多歲男下屬說；「你最近是在餵母乳嗎，不然胸部怎麼這麼大」，男下屬向長官投訴，聽到這番話相當不舒服，認為遭受對方言語性騷擾。

不過這名女中校否認有說過這些話，反駁是對方捏造，且當時同辦公室的其他人都沒有聽到這些話。這起事件韓國軍方仍在調查中。

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