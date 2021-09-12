在911恐怖攻擊20周年這天，美國前總統川普強烈暗示可能再戰2024，同時他也砲轟美國撤軍阿富汗的行動「計劃不周」，痛批拜登「無能」。

20th Anniversary of September 11th Address from President Donald J. Trump pic.twitter.com/u9IVTMTI5b — Taylor Budowich (@TayFromCA) September 11 2021

綜合美國「國會山莊報」（The Hill）、富比世（Forbes）報導，9月11日星期六，911恐怖攻擊邁入20周年，當天上午美國總統拜登、前總統歐巴馬、柯林頓、小布希一同出席紐約世界貿易中心（World Trade Center）的追悼儀式，惟不見前總統川普。

川普當天先公開一支約1分半的影片，當中約1分鐘都在談論美軍混亂撤軍阿富汗及砲轟拜登政府，「我們國家的領導人被弄得像是個蠢蛋，絕不能允許這種事再度發生」，他批評撤軍行動混亂是因為「計劃不周、嚴重缺失以及領導人搞不清楚狀況」，「這本該是勝利、榮譽、優勢的一年，相反地，拜登及他的無能政府卻在失敗中投降。」

當天稍後他驚喜現身位在曼哈頓的紐約警察局第17分局，他持續痛批拜登政府的撤軍行動「嚴重無能」，讓美國落後。

之後一名員警問他是否有意再戰2024總統大選，川普說礙於法律規定，他不能透露太多，不過表示「我知道我會做什麼」，「我認為你們會很高興」，強烈暗示他將再戰2024。

Former US President Donald Trump is asked by an NYPD officer whether he might consider running for office again.



"We're not supposed to be talking about it yet... But I think you're going to be happy" he replies.



9/11 anniversary: https://t.co/64sGwIaphp pic.twitter.com/zbhKK8PWR5 — Sky News (@SkyNews) September 11 2021

川普7月接受福斯新聞（Fox News）專訪時就表示，關於會不會在2024年大選捲土重來，他已經做好決定。