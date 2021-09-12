黎巴嫩裔法國女導演奧黛麗迪萬以《正發生》榮獲最高榮譽「金獅獎」。（摘自官方臉書）

「第78屆威尼斯影展」台灣時間12日凌晨揭獎，本屆「女力當道」，除了西班牙女星潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）拿下最佳女演員外，最高榮譽「金獅獎」頒給黎巴嫩裔法國女導演奧黛麗迪萬（Audrey Diwan），最佳導演「銀獅獎」則由紐西蘭裔女導演珍康萍（Jane Campion）奪得，美國女星瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）也以導演處女作勇奪最佳劇本「銅獅獎」，重要獎項皆由女性影人拿下。

「小潘潘」潘妮洛普克魯茲繼2006年因《玩美女人》獲頒坎城影后後，再次以恩師阿莫多瓦（Pedro Almodovar）的作品，在《平行母親》中深刻演繹一位堅強單親媽媽，首度於威尼斯封后，再差1座「柏林影后」，小潘潘就能獲得歐洲三大影展大滿貫的殊榮，她致詞時開心感謝阿莫多瓦的啟發與青睞。影帝則由來自菲律賓男星約翰阿西拉（John Arcilla）則以《末日殺神2》勇奪影帝，不過他並未親自參與典禮，由該片導演艾里克馬帝（Erik Matti）代領。

拿下最佳影片的法國電影《正發生》，獲韓國導演奉俊昊領軍的評審團一致認可，該片包括導演在內皆為女性陣容，描述法國1960年代女性禁止墮胎時期， 1位年輕女性如何實現墮胎的艱難歷程，是奧黛麗狄文執導的第2部作品，她上台領獎時激動表示「帶著怒氣拍攝這部電影」，片中的驚悚場景播映時曾讓影評人因生理不適而昏倒。珍康萍則以睽違12年執導的長片《犬山記》奪下最佳導演殊榮，該片找來班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演。

義大利名導保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）以半自傳式電影《上帝之手》奪下第2重要獎項「評審團大獎」，片中21歲菲利波史科提（Filippo Scotti）也榮獲最佳新演員獎。另外，曾參演《蝙蝠俠：黑暗騎士》的43歲瑪姬吉倫荷，首度執導演筒的作品《失蹤的女兒》就拿下最佳劇本獎，找來影后奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）主演，她在台上興奮說，自己在義大利結婚、也在義大利得知自己懷上第2胎，恰巧該片原著又是義大利小說。