台北市長柯文哲昨宣布，今中午以後預計風雨會大，外送今中午以後不准再送。柯文哲今上午於防颱應變會議提及近年才出現外送平台及共享機車，他指示各局處研議外送平台及共享運具颱風期間管制辦法。

柯文哲指出，因為很久沒有颱風，公車、捷運停班減班，這麼多年下來有SOP，但有些東西是這2、3年才突然出現，包括外送及還有GoShare、WEMO，他說，YOUBIKE可以管制，因有樁柱可以控制不動，但他認為共享機車沒辦法管。

交通局長陳學台回應，已要求共享機車停班停課時停止營運，平台可控制讓車不能租用，可用系統來制。

柯文哲接著說，最近看報告，共享機車7個月違停1萬6千次，那不得了，因為到現在為止，全世界無樁共享腳踏沒成功做過，這他自己都猜錯，OBIKE就掛了，就是因為當時定位技術沒有那麼高，共享機車定位更困難，造成違規停車問題。

柯文哲指示，剛好遇到颱風，以前也沒有明白規定，他要求交通局、交通大隊、勞動局寫清楚，外送平台及共享運具颱風期間管制辦法，還是要有規範，把規則寫清楚。

陳學台事後受訪表示，雖目前北市尚無相關辦法，但共享機車業者已訂颱風相關辦法，3家業者自行評估，皆認為颱風天應停止租借，民眾前往APP已無法租借車輛。