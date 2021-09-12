近日峇里島有居民在一處墓地中，目擊了大量麻雀死亡、屍體堆積如山的恐怖場景，現場畫面曝光宛如「末世景象」，當局政府調查後發表聲明，表示這很可能是因為「濫用殺蟲劑」而造成的悲劇，詳細的原因目前仍在調查當中。

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根據《太陽報》報導，峇里島居民在本月9日發現吉安雅縣一處墓地遍布了麻雀的屍體，其中大部分的麻雀都集中在某棵大樹的根部，密密麻麻的程度都看不清地面，旁邊還有少數仍有意識的麻雀，奄奄一息地揮動著翅膀掙扎，恐怖的場面令人十分震驚。

當地政府最初表示，麻雀的集體死亡很可能是由酸雨或極端氣候造成，但後續卻發布聲明改變了說法，指出這可能是一起因為「濫用殺蟲劑」導致的悲劇，印尼自然資源保護中心（BKSDA）也認同這個說法，並強調這是該地區第一次發生類似事件，目前麻雀集體死亡的詳細原因仍在調查當中。

不過類似的事件在歷史上並不是第一次發生，2019年11月就有專家在印度的桑珀爾鹽湖（Sambhar Lake）岸邊發現了2000多隻鳥類的屍體；同年12月英國威爾斯某鄉村的一條道路上，也發生了數百隻鳥的神秘死亡事件。