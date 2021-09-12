富邦人壽長期支持國內棒球運動發展，並延伸擴大影響層面，自2018年起攜手富邦悍將，支持富邦慈善基金會「用愛心做朋友」助學專案，只要悍將球員於主場得1分，富邦人壽就捐助新北在地弱勢學子一年7200元的助學金，至今富邦人壽已幫助近千名學子、累計捐贈公益金逾600萬元，以此陪伴孩子學習永不放棄的運動家精神，並展現企業「正向力量 豐富生命」的品牌願景。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽致力保障與保健並行，認為風險管理與健康管理一樣重要，透過推動國內多元運動發展，以促進全民健康運動風氣。富邦人壽支持各項體育活動舉辦，包含棒球、籃球、馬拉松、高爾夫等，更實質支援國內優秀運動選手，以協力創造佳績，富邦人壽連續四年獲頒教育部體育署「體育推手獎」，促動體育發展同時紮根社會，結合弱勢青少年、失智高齡關懷等議題，落實企業社會責任，擴大影響力。

11日在富邦人壽贊助的「將將好生活」主題週賽前，舉辦「用愛心做朋友」公益助學金捐贈儀式，以富邦悍將2020年於新莊主場賽事整年總得分303分，提供303名新北弱勢學子助學金，總計捐贈218.16萬元。富邦人壽捐贈儀式代表，經營企劃處陳世岳執行副總經理表示：「人生猶如球場，誰都無法預測比賽結果，這兩年受新冠疫情影響，讓國內家庭經濟困難及高風險家庭的學生們，面臨了更大挑戰與困境，因此富邦人壽持續發揮正向的社會影響力，提供助學金，盼能勉勵學子在人生道路上，發揮奮戰不懈的悍將精神，迎接人生的每一個挑戰。」

今年富邦人壽X悍將「將將好生活」主題週活動結合ESG議題，創造一個減塑、低碳、友善環境的綠色賽事，首次推出環保主題球衣，以環保科技咖啡紗製作，具有除臭、快乾等特性，兼具環保與機能，讓悍將球員舒爽的全力拚戰，為響應環保為愛護地球盡一份心力。從球員到球迷、再到社會大眾，富邦人壽透過支持大型的運動賽事，循序漸進將「永續生活理念」推廣為全民運動，以提升國人及環境健康，打造更美好的生活。

此外，重視環境議題的富邦人壽，更率全台企業之先，偕荒野保護協會，共同投入河川保育，支持「川廢快篩調查計畫」，關心台灣河川廢棄物問題，守護台灣水資源。富邦人壽亦結合本業落實綠色永續理念，推出視訊投保、電子保單、電子通知單和線上理賠申請服務，取代傳統的紙本作業，開創綠色價值服務，攜手保戶共創低碳健康環境，發揮企業ESG永續價值。