因應今年本土疫情爆發，為落實防疫，電視台主播被要求戴上口罩播報新聞，中廣董事長趙少康喊話，不要強制電視新聞主播戴口罩播新聞，痛批疫情指揮中心威權指導心態，挟官威欺負弱勢的主播。

趙少康指出，他之前曾呼籲疫情指揮中心不要強制電視新聞主播戴口罩播新聞，一則口罩的層層不織布會阻擋發聲，說話要特別費力大聲，二則播新聞是跟著內容有表情的，口罩把主播的表情都擋住了。

趙少康表示，新聞攝影棚的空間很大，十幾坪的攝影棚裡只有一個主播和一兩個攝影師，陳時中有什麼必要逼迫主播戴口罩播新聞？簡直是挟官威欺負弱勢的主播。

趙少康說，有個主播告訴他，一家電視台的主播認為在攝影棚內沒有必要戴口罩，她拿掉口罩播新聞，一個鐘頭後就被主管官員打電話叫她把口罩戴回去，主管機關有虐待狂嗎？

趙少康強調，為了比較其他國家的情況，特別把美國CNN、CNBC、Bloomberg 、英國BBC、德國DW、法國TV5、日本NHK和韓國阿里郎的新聞節目錄下來拍照，沒有一個國家的新聞主播是戴口罩播新聞的。

趙少康認為，主播在寬敞的攝影棚播報新聞根本沒有傳染疫情的風險，胡亂戴口罩反而是一種錯誤示範，指揮中心應該收回家父母的威權指導心態，還給主播自由播報新聞的空間。