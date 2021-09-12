宜蘭縣今天（12日）停班停課，縣長林姿妙趕赴冬山鄉、三星鄉等地，視察農民防颱整備情形，她說，縣府會支持農民，盼能讓農民過上好生活，也希望颱風過後全國鄉親能採購宜蘭的農產品。對於外界質疑她昨天參加中秋聯歡晚會跑攤，縣府解釋說，縣長昨天在外視察防颱，順道經過該處致意並提醒鄉親注意防颱與防疫，對整個應變中心的運作都有掌握。

林姿妙今天一早離開宜蘭縣應變中心後，隨即前往冬山鄉勘查柚子園，並赴三星鄉勘查，林姿妙說，農民非常辛苦，可以說是用生命照顧柚子等農產，儘管風雨那麼大還是要搶採收，除了縣府外，農糧署等單位也來關心，讓農民感到安慰、不煩惱，縣府也會全力來協助、幫忙農民。

昨傍晚林姿妙視察途中，前往冬山鄉大興村參加中秋聯歡晚會，大興村長張惠珍解釋說，昨天舉辦時風雨不大，如果是今天是不會辦理，現場也配合防疫、沒有供餐，有摸彩給村民小確幸，縣長前後待了僅10分鐘，交代村民、長輩們做好防颱與防疫而已。

縣府祕書長林茂盛說，昨天縣長跟應變中心小組召開會議後，前往視察抽水站，整個下午都在了解縣境防颱整備情形，傍晚經過大興村順道致意，隨後縣長又回到應變中心；縣長在外視察都有與應變中心保持聯繫，也無刻意去跑攤，決定停班停課都有經過縣長充分的了解並對外發布。