大陸國務委員兼外長王毅自10日起在越南展開一連3天訪問。越南總理范明政11日在河內會見王毅，雙方同意加強合作，並討論應對新冠疫情，以及南海局勢等議題。

范明政表示越方將對華關係作為對外政策頭等優先，願同中方加強兩黨兩國高層和各領域交流合作，增進戰略互信和人民友誼。他並感謝中方向越方提供疫苗援助，這是「雪中送炭」，體現了患難真情，越方願學習借鑒中方抗疫經驗，全面推進抗疫合作。

他又稱，保持兩國經貿、投資合作發展勢頭，維護產業鏈、供應鏈穩定，並為中方在越投資提供便利。

南海議題上，范明政說，雙方要落實好高層共識，妥善處理海上問題，保持海上局勢穩定，循序開展海上合作，推動「南海行為準則」商談，為維護地區和平作出貢獻。

王毅指出，中方對越南面臨的疫情衝擊感同身受，願特事特辦，全力向越方提供疫苗支持，助力越方早日戰勝疫情。

王毅說，要推動國際社會共同抗擊疫情，攜手抵禦外部勢力對社會主義國家的污蔑攻擊，維護雙方共同利益，維護不干涉內政原則，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。

王毅表示，關於南海問題，雙方要遵循已簽署的各項協議，通過友好協商解決矛盾分歧，不採取任何單方面行動，確保海上局勢總體穩定，中方願同東盟國家排除干擾、克服困難，堅定不移推進「南海行為準則」磋商，達成實質、有效的準則，共同維護南海和平穩定。