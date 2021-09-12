資深女星馬妞（馬維欣）曾主持節目《新人歌唱排行榜》和《馬妞報報》紅極一時，卻因創業失利慘揹千萬債務，遭債主找上門討錢，讓馬妞情緒失控放話「活不下來就一起死」，如今54歲的她，曾表態債務剩500多萬，繼續接節目通告和業配還債。

馬妞多年轉戰餐飲業，因經營不善資金出現缺口，欠下高達千萬的債務，曾被身障人士出面指控她欠下120萬元不還，更被朋友爆料為償還地下錢莊債務，跟友人借200百萬，承諾半個月還25萬卻跳票。根據《自由娛樂》報導，馬妞雖然很努力還錢，還是一直被債主圍堵，某次開直播叫賣，債主小弟直接登門，導致廠商蒙受損失賠錢，加上馬妞身體狀況不佳，讓她痛哭地求債主給生路，更放話：「假如我活不下來，大家就一起死吧」。

其實早在2019年，馬妞就被《鏡周刊》報導在遊覽車上叫賣內褲，還被男乘客趁機襲臀吃豆腐，她故作鎮定地繼續銷售，遭遇令人不捨。隔年她上節目《命運好好玩》，透露罹患類風濕性關節炎，全身都在痛，就連手的關節也不聽使喚，面對債主強勢地討債，壓力一度大到血壓飆高至200，眼睛甚至模糊不清，數度在家昏厥，醫生認為她的健康狀況每況愈下，建議應該要住院治療，但馬妞跟醫生表示，無論環境再怎麼惡劣都要活下去，無奈道出內心話：「我希望每一天都有明天」。

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