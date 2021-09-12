從命理角度來看，有些夢看似不吉利，像是有破財的跡象，但實際上卻是象徵好運，預示要發財的夢境，俗稱「反夢」。運勢命理網站「知命命理」分析，夢見棺材、家裡失火、許久未見的人、沾到髒東西，看似是不祥的夢境，其實都在預示近期將有好事發生。

▍1.夢見棺材

若是夢見棺材漆黑發亮，並且由他人幫忙把棺材抬進做夢者的家中，便是一種寓意極佳的夢境。夢見棺材進門，做夢者在現實生活中很可能會有升職加薪的好事發生。

▍2.夢見家裡失火

很多人夢見自己家裡失火之後，可能會心慌，覺得是不祥之兆，其實夢見熊熊大火是預示近期財運會上升，如果夢中的房屋在大火之中依舊完好無損的話，則代表會家運大發，財運亨通。而且，祖墳冒青煙是好事，屋宅著火、冒青煙也是類似的狀況，代表家中子嗣會有一番作為，易得貴人。

但是，如果夢中的大火濃煙滾滾，黑煙繚繞的話，便是不吉的徵兆，輕則表示家人健康有損，重則會指向各種災難。

▍3.夢見故人

如果夢見自己許久未見的人，不論他是否在世，都會給自己帶來好運和財運。另外，也代表夢者近期會走貴人運，遇到困難時會憑藉他人的幫助化險為夷。同時，此夢也代表做夢者近期的努力會獲得一定的回報，從而財源廣進，富貴臨門。

▍4.夢見沾到髒東西

如果夢見自己在廁所，身上不小心沾染了髒東西時，夢中的你可能會很著急，但醒來後不必驚慌，因為這是一種好的徵兆，預示自己最近財運會上升。

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