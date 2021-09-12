港星陳小春能唱能演，推出過許多經典之作，其中，他在電影《古惑仔》中飾演「山雞」一角，宛若真正黑道般的凶神惡煞表情讓人印象深刻，他也因此受到歡迎，陳小春2010年將女神應采兒娶進門，愛家愛子事蹟讓他形象大翻轉，人氣爆增一波，最近還參加了選秀綜藝《披荊斬棘的哥哥》，老婆替他聲援，但方式卻很奇特，公開了老公年輕時的清涼照，照片中大咖雲集，引發熱議。

早年形象放蕩不羈的陳小春，因緣際會認識了小他16歲的應采兒，當時這段感情頗受外界質疑，但兩人愛的堅定，在2010年步入禮堂，應采兒因放不下孩子而選擇專心於家庭，陳小春則非常寵溺妻小，曾帶Jasper參加真人秀《爸爸去哪兒5》，照顧孩子的模樣讓人眼睛一亮，靠著截然不同的形象再度翻紅，在兩岸人氣不俗。

近來54歲的陳小春受邀加盟選秀節目《披荊斬棘的哥哥》，重拾唱跳歌手身分，老婆應采兒也熱情支持應援，不惜出賣老公青澀照，她在微博貼文，笑稱：「我就是想發而已」，貼出來的是一張團體照，照片中的陳小春留著性格刺蝟短髮，身上只穿了件黑底圖騰超短小三角褲，身材雖瘦但非常精實，肌肉線條明顯，畫面超養眼。

應采兒出賣陳孝春清涼舊照，赫見張學友、張智霖也在其中。(翻攝自應採兒微博)

除了陳小春之外，同框的人也讓人超驚喜，張智霖穿著四角泳褲，一臉羞澀地將雙手交疊在身前遮擋，而站他旁邊的，竟是歌神張學友，穿了條寫著英文字的三角泳褲，跟旁邊的人搭著肩，是照片中態度最從容的人，這張珍稀清涼照隨即引發熱議，網友們不禁留言「歌神是C位，哈哈哈」、「這是我們沒給錢就可以看的嗎」、「真不拿我們當外人」、「能不能讓張智霖把手拿開，都是自己人這麽害羞幹嘛」。