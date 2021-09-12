高雄市政府消防局一名男辦事員遭同事匿名檢舉「每天上班追劇看片、爽領月薪7萬元」，消防局得知後給予懲處。沒想到該男竟為此怒嗆同事「相堵ㄟ丟」、「最好不要讓我查到是誰檢舉」。消防局表示，該男已承認情緒失控並檢討，對內也要求加強管理、落實勤務。

該男原本是高雄縣警察局員警，縣市合併後轉任消防局辦事員迄今，在第三大隊負責承辦義消及定期訓練業務，排定訓練梯次及體技能常訓。

該男上班時間幾乎都盯著電腦螢幕、猛看宮廷劇、美食、社會檔案類節目，同事不滿他摸魚，偷偷拍照向媒體踢爆。

消防局表示，第三大隊8月17日接獲該事件，即主動約談該辦事員，該員表示確實於公務時間從事非公務行為，除嚴正勸誡應約束自身行為，並給予3次劣績處分。

對於該名辦事員事後返回辦公室、怒嗆同事一事，經再詢問該員表示，因受約詢訓斥後，對於被檢舉一時氣憤，說出不好聽的氣話，事後亦向大隊幹部表示係自身情緒控管失當，會深刻檢討。

消防局重申，已要求各級幹部應加強內部管理，要求同仁上班勤務應落實，不可使用電腦從事非公務之事務，維護辦公紀律，勿因個人言行失檢，而影響機關形象。