綜藝天王吳宗憲(憲哥)二女兒Vivian（吳則含），去年6月答應朱立倫外甥Wilson（蔣豐蔚）求婚，婚期備受外界關注，不過因為疫情的關係，只能不斷推延，想不到現傳出好消息，小倆口選在今(12日)低調舉辦婚宴，屆時朱立倫也會到場。

因為疫情的關係，吳則含婚宴一再延期，之前姊姊Sandy吳姍儒出席活動時也透露，妹妹每天都在看飯店場地何時能開放，並開玩笑表示「慶幸的是妹妹老公沒有換人，不用重新認識，（相處）滿順利的，替她高興」。

吳宗憲兩個女兒都擁有高顏值。(圖／翻攝自吳宗憲IG)

據《三立新聞》報導，吳則含將在今天下午於台北飯店舉行儀式，而為了防疫規定，他們將教堂旁的房間全包下來，雖遇上颱風天，朱立倫也預計會出席宴會。對此，吳宗憲低調證實，「不要來打擾，他們都是圈外人。」

其實，吳宗憲之前就透露和朱立倫達成共識，女兒的婚事會低調舉辦，避免被貼上政治色彩，所以不會開放媒體採訪。相當疼女兒的吳宗憲也透露，已為二女兒寫一首歌，內容是父女20幾年來的相處點滴，他表示寶貝女兒出嫁，哭也是人之常情。