2016年上檔的電影《屍速列車》，以緊湊的劇情及探討人性的深層故事背景引發全球熱議，在台灣創下3億的驚人票房，其中的演員更是因此再度爆紅，獲得各界矚目。而在劇中飾演孔劉女兒的童星金秀安，如今已15歲，近日經紀公司在網路上釋出她的寫真照及側拍花絮，清新的氣質受到大批網友的讚賞。

當年由孔劉、馬東錫、鄭柔美和崔宇植等大咖演員攜手主演的喪屍大片《屍速列車》，在韓國一上映就創下驚人票房，在海外的成績也相當亮眼，一舉捧紅劇中演員，就連飾演「孔劉女兒」的童星金秀安也不例外，當年才10歲的她，在劇中留著一頭俏麗短髮，扮演受到驚嚇卻十分懂事乖巧的女孩，精湛又自然的演技獲得外界讚賞。而金秀安如今已15歲，與朴寶劍、庭沼珉、車太鉉等實力派演員，一同隸屬於Blossom娛樂的旗下，近日經紀公司為她拍攝全新寫真，並公開側拍影片，再度獲得關注。

只見影片中，金秀安留著一頭波浪長髮，對著鏡頭擺出熟練的動作及迷人微笑，而她精緻的五官及清新的氣質，都讓網友們眼睛為之一亮，忍不住大讚「小女孩長大了」、「側臉好像姜素拉」、「真的好像嫩版的姜素拉，長大後肯定更漂亮」、「越來越有氣質了」、「期待她成人後的模樣，肯定是美人」、「歐摸歐摸～忍不住要露出姨母笑」、「每想到轉眼間已是亭亭玉立的少女」、「她真的是屍速列車裡的秀安嗎？」引發熱烈討論。