大陸農業農村部、國家發展改革委、科技部、自然資源部、生態環境部、國家林草局近日聯合印發《「十四五」全國農業綠色發展規劃》，成為大陸首部農業綠色發展專項規劃，明確提出到2025年農業綠色發展「五個明顯」目標，包含資源利用水準明顯提高、產地環境品質明顯好轉、農業生態系統明顯改善、綠色產品供給明顯增加、減排固碳能力明顯增強等。

該《規劃》提出重點「三加強，一打造」政策，包含，加強農業資源保護利用，加強農業面源污染防治，加強農業生態保護修復，打造綠色低碳農業產業鏈。

而在具體目標上，則規劃要讓農業綠色發展4方面11項定量指標，例如力爭到2025年全國耕地品質等級達到4.58；農田灌溉水有效利用係數達到0.57；受污染耕地安全利用率達到93％左右等。

據大陸《經濟日報》引述大陸農業農村部科技教育司副司長李波表示，與10年前相比，農業領域排放實現「增產又減汙」，農業面源污染結構性壓力仍然較大、化肥農藥使用量仍處高位，畜禽養殖糞汙產生量大，規模以下養殖場處理設施不完善。

同時另一方面，長效運行機制尚未建立。農業面源污染治理投資大、見效慢，社會資本、農戶參與積極性不高。因此要推進農業投入品減量化、生產清潔化、廢棄物資源化、產業模式生態化。