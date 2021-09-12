璨樹颱風來勢洶洶，花蓮首當其衝，山區因間歇性大雨落石不斷，公路總局昨晚針對台8線中橫公路關原至太魯閣路段，及蘇花路廊蘇澳至崇德路段實施預警性封路，由於颱風持續北上，花蓮受暴風圈影響逐漸減緩，台8線部分今上午10點已開放通行，蘇花路廊部分則預計在下午2點開放通車。

璨樹颱風來襲，花蓮昨天深夜到今天出現間歇性豪大雨，公路總局昨傍晚6時，針對台8線中橫公路關原至太魯閣路段實施預警性封路，蘇花路廊蘇澳至崇德路段則在昨晚10時封閉。

隨著璨樹颱風持續向北移動，花蓮今天上午雨勢逐漸減緩，公路總局太魯閣工務段勘災搶修人員出動，前往台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段進行勘災搶修工作，清除沿線小規模坍方及落石，及預置搶修機械配合下，上午10時清除完畢，即解除預警性封路，恢復全線通車。新城警分局也隨即派員前往疏導沿線交通。

公路總局預估，蘇花路廊今天午後，受暴風圈影響將逐漸減緩，上午已預先進駐現場機具及人員，前往封閉路段清理殘枝及零星落石，針對台9丁線、台9線蘇澳至崇德路段，預定在下午2時解除封閉，全線恢復通行。

此外，璨樹颱風帶來豐沛雨量，台電東部電廠木瓜溪上游各水壩，今中午12時30分起，將視進水量排放水至木瓜溪，請民眾注意遠離河床，以策安全。