伴隨反壟斷審查加強，大陸互聯網行業或將迎來開放新階段。據《21世紀經濟報導》指出，本月9日大陸工信部召開「屏蔽網址連結問題行政指導會」，提出要求限期內各平台需按標準解除網址外連屏蔽，否則依法處置。而據多家陸媒指出，此「限期內」多指在9月17日前。

這意味一旦該項標準落實，大陸互聯網巨頭將進入開放互通的「新時代」，通過屏蔽其他平台網址連結的競爭做法也將被禁止。據了解當天參會的企業包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度、華為、小米、陌陌、360、網易等。根據界面新聞就會議內容詢問一位企業參會代表，但對方表示「不方便透露」。

回顧今年7月26日，大陸工信部展開互聯網行業專項整治行動，聚焦8類問題，在擾亂市場秩序方面，就包含重點整治惡意屏蔽網址連結和干擾其他企業產品或服務運行等問題，包括無正當理由限制其他網址連結、實施歧視性屏蔽措施等。

對此，上海大邦律師事務所高級合夥人游雲庭認為，從反壟斷的角度來看，禁止平台屏蔽網址連結，主要還是針對市場佔有率最高的即時通訊軟體微信和QQ。從反壟斷法的角度來說，微信和QQ具有市場支配力。