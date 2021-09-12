MNN電視台當年受到太極門的感動，全程轉播4小時的儀典與專訪，將祝福傳到全美各角落。經過20年，MNN再提供3天共9小時，6個時段播出1小時半的節目，分享太極門自力自費走訪全球101國散播愛與和平。（圖／太極門提供）

美國紐約911恐攻事件屆滿20年，紐約曼哈頓MNN電視台(Manhattan Neighborhood Network)，在9月11日起共6個時段播出9個小時節目，回顧20年前，太極門在MNN舉辦的鳴鐘祈福儀典，並提及太極門雖在台灣遭受到法稅迫害，仍推動世界和平的努力。

太極門弟子李斐隆在「回顧美國911事件二十週年-愛與和平人權至上論壇」回憶，當年太極門師徒正受邀在紐約參加第54屆聯合國NGO／DPI年會，911讓全美國陷入可能繼續被攻擊的恐懼中！他的師父說：「如果我們不做些什麼，這次就白來了。」

太極門掌門人洪道子帶著弟子留在紐約邀請聯合國大使、非政府組織領導人鳴鐘祈福，恐攻隔天在曼哈頓電視台舉行祈福鳴鐘儀典，後續再飛到夏威夷舉辦另一場祈福鳴鐘儀典。

MNN節目的代表Fabienne分享，MNN電視台當年受到太極門的感動，全程轉播4小時的儀典與專訪，將祝福傳到全美各角落。經過20年，MNN再提供3天共9小時，6個時段播出1小時半的節目，分享太極門自力自費走訪全球101國散播愛與和平之外，也提到今年911太極門弟子重回紐約、夏威夷等地為正義發聲、爭取信仰自由、平反太極門假案而來。

資訊工程師洪天賜表示，當年美國911恐怖攻擊發生時他就在現場，目睹兩架飛機衝向雙子星，大樓瞬間倒下，當下看到每個人驚恐、悲傷不知所措，太極門師徒立即舉行鳴鐘祈福儀典，讓罹難者能安息、生者安心。