員林站則有國際名家的藝術作品。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

社頭站附近有遵循古法，傳統釀製的醬油工廠。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

二水站的腳踏車步道還能騎鐵馬追火車。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化自1723年建縣至今即將滿300年，彰化縣政府為了吸引更多旅客到訪彰化，配合交通部2022鐵道觀光旅遊年，特別推出《美好彰化—鐵道新潮遊》數位專刊，結合時下流行的影音、動態科技等創意表現手法的電子書，豐富的閱讀感受，充分展現彰化多元面貌。

彰化縣長王惠美表示，彰化是山海線鐵道的交會處，也是中部鐵路重要運轉中心，火車不僅僅是一種交通工具，它串起彰化豐富的自然景觀與人文風采，沿線豐富珍稀的鐵道文物資產，百年來所累積淬鍊的文化底蘊，都相當值得全國鄉親到彰化來細細品味。

王惠美說，彰化縣擁有彰化、花壇、大村、員林、永靖、社頭、田中、二水等8座，書中分別展現車站與鐵道周邊特色景點，像是代代相傳的經典小吃、特色伴手、國際名家的公共藝術，新潮文清景點等等，都可以透過精采的圖像與編排，甚至是動態影片，導覽你所不知道的彰化。

「彰化是一座很有料但過去很低調的城市」王惠美說，簡單講幾個就可以讓鄉親眼睛一亮，彰化站有扇型車站、社頭站有火車迷必訪的福井食堂、田中站有玩很大的田中文旅、二水站還能騎鐵馬追火車，永靖站成美文化園區等，都值得鄉親到訪一探究竟。

「從時尚文青到順遊老街尋古味」王惠美說，《美好彰化—鐵道新潮遊》圖文並茂，跳脫傳統的文字寫作，用生動活潑的方式，讓民眾在驚呼中品嘗彰化，深度導染彰化這座鐵道旅遊大縣，除了是實用的觀光手冊，也是具有藝術質感、賞心悅目的數位雜誌，看過書之後，也歡迎全國鄉親到彰化，品嘗彰化、旅遊彰化。