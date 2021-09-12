今年「萬安44號」演習將於15日實施防空警報及辦理演習手機簡訊告警訊發放，台中市清水警分局特別製作「國、台、客、英、日、泰、越南、印尼」等8種語言演習宣導影片，貼於臉書提醒國內、外朋友遵守相關規範，成功吸引許多網友瀏覽，並好奇詢問究竟是誰「獻聲」。

「萬安44號」演習，為遵守防疫規定避免群聚，將於15日13時30分至14時，實施防空警報及辦理演習手機簡訊告警訊發放，今年不實施人、車管制與人員疏散避難。

清水警分局表示，除日前台中市警察局設計「國、英、日、泰、越南、印尼」等6國文宣宣導外，該警分局更請員警(國、台、客、英)及外藉友人(日、泰、越南、印尼等國)分別錄製8種語言，結合警察局文宣製作成影片，貼於分局臉書提醒民眾周知及遵守各項規。

有民眾好奇詢問，這8種語言是由誰「獻聲」，是否分局員警臥虎藏龍精通各國語言？影片製作人警務員沈志龍說，台語部分是他自錄、日本語是求助住在日本友人、越南找鄰居的老婆、泰語是同事認識的泰國仲介朋友、印尼也是請泰國仲介找人錄的；另外，國、英是大秀所吳姓女警；客語則是勤指中心邱姓男警。

清水警方指出，今年「萬安44號」演習時，各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛，各機關、學校及全體民眾正常作息，公、民營工廠、公司照常營運，無需關閉門窗及實施人員與燈光管制。

此外，清水警方也提醒，防空疏散避難五步驟，包括第一：準備「避難包」；第二：聽聞「防空警報」；第三：避開「危險地區」；第四：正確「避難姿勢」；第五：前往就近避難處所避難。民眾可利用手機前往內政部警政署「警政服務APP」防空疏散避難專區或臺中市警局「台中警政APP」及官方LINE帳號(ID：@tcpb)防空疏散避難專區，即時獲知周邊防空避難設施位置。

清水警分局長游永中呼籲 請民眾注意本次演習相關規定，隨時提高防空警覺，平時做好全民防空整備，戰時全民生命及財產才能真正確保安全無虞。