從去年至今大陸遊戲企業漲薪異常瘋狂。據《時代週報》引述從事遊戲獵頭業者表示，最集中漲薪和搶人的是上海，最稀缺的職缺是製作人、TA（技術美術）和引擎等，甚至某些公司生從事TA和引擎的應屆生就可拿50、60萬元（人民幣，下同）年薪，拿百萬年薪的遊戲從業者也越來越多。

值得注意的是，近期大陸監管部門正加強對遊戲行業的監管力度。但從事遊戲獵頭8年的Jason表示，來自未成年人收入僅占遊戲廠商收入一小部分，且不少廠商已定位前進海外，因此近期對遊戲業監管加嚴主要對無版號和專案的企業影響大，但就行業的整體招聘、薪資影響有限。

觀察上海遊戲圈近年發展迅速，既有頗具發展潛力的中生代F4米哈遊、莉莉絲、鷹角網路、疊紙遊戲，也有需搭建研發架構的心動公司、趣加互娛、字節跳動，及傳統大廠巨人網路等。處於上升期的遊戲企業密集分佈，造就對專業人才求賢若渴。

同樣也從事遊戲獵頭8年之久的Justin指出，對遊戲行業薪資變化極敏感。他說過去往含年薪、期權等的年總收入要達上百萬元起碼得是總監級別。如今工作5、6年的人從廣深跳去上海遊戲公司，年薪能從50至70萬元躍上百萬，也讓拿百萬年薪的遊戲從業人員越來越多。