近日有越南籍新住民在臉書上貼文，可協助在台的越南姊妹申請辦理居留證、歸化國籍證明等文件，並表示僅便宜收取代辦費用，還要大家互相幫忙介紹。移民署專勤隊透過網路巡查發現，已違反《入出國及移民法》經營移民業務的規定，進行開罰。

移民署說明，移民服務是特許行業，應先經申請許可並領取註冊登記證，才能提供移民業務服務，而不是民眾可自行隨意刊登貼文廣告跟收費代辦，如經查證屬實，可處20萬元以上到100萬元以下罰緩，且可按次處罰。

移民署表示，依《入出國及移民法》規定，代辦居留、定居、永久居留或歸化業務，屬於移民公司經營移民業務範圍。因此，新住民無論是要申請台灣地區居留證或是辦理喪失原有國籍證明等，如果沒有時間自行申辦，可以透過合法的移民公司協助送件。

移民署進一步說明，新住民入境後的相關居留、定居申請程序，有任何問題都可以向各直轄市、縣市移民署服務站洽詢。如想要找移民公司幫忙辦理，可以參考移民署官網上公告合法業者名單。民眾在選擇合適的移民公司前，應該多詢問、多比較，並記得要簽訂契約，以保障自身權益。