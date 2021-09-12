原子邦妮推出單曲〈難道只有我覺得〉。（滾石唱片提供）

原子邦妮日前以《樂遊原》專輯入圍第32屆金曲獎最佳演唱組合獎，頒獎典禮當天卻沒有出席，兩人表示，因為當時正在閉關做專輯，為了感謝樂迷朋友們的支持，也誠意滿滿的在金曲結束便立刻發布了新單曲，同時向大家正式預告新專輯預計年底就能推出。而對於這次再度與金曲獎擦身而過，原子邦妮笑說：「創作6張專輯、入圍了3張，這個入圍率高達二分之一，也是一件非常有成就感的事情！」

另外，最初原定在今年3月要舉辦的《樂遊原》演唱會，苦於疫情疫情尚未明朗，從3月延期到7月後，再度延到了明年的4／9，原子邦妮表示健康最重要，希望大家都能平安，在這段時間內也都會持續用新的音樂作品帶給大家力量，並期盼能夠實體演出的日子趕快到來。

原子邦妮暌違8個月推出全新單曲〈難道只有我覺得〉，是一首關於在追求理想的過程中拋棄愛情的歌曲，乍聽下充滿厭世感，卻也在無奈中帶有些許趣味。一直以來總是用貼近人心的歌詞，撫慰大家心靈的原子邦妮，嘗試以輕鬆的口吻，帶來強大的療癒能量，歌名「難道只有我覺得」看似只是生活中稀鬆平常說出的一句話，卻承載了我們都可能經歷過的故事。