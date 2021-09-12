新北幼兒園日前爆發群聚事件，其中一名孩童和家人同住板橋某社區，由於該棟大樓陸續有6人確診，導致全棟逾400人全數被隔離，送到宜蘭員山的集中檢疫所。住戶向《中時新聞網》表示，山上雖然空氣清新，但實在很不方便，颱風天一早送來「今天的三餐加消夜」，泡麵、罐頭、麵包，看了實在很無奈！

璨樹颱風來襲，東部、北北基今停班課，或許連平常供應伙食的餐廳也沒營業，住在員山檢疫所的400人只能靠簡單物資果腹。

住戶告訴《中時新聞網》，今天的餐點一早就送到各自房間，還不是一餐而已，而是含消夜在內的四餐。早餐是即沖的加熱粥、海菜湯；午餐吃泡麵、罐頭，送一顆滷蛋；晚餐有麵包餐盒附飲料；消夜則是八寶粥一罐。

「住進來也只能認了，不然怎麼辦」，住戶強調，他們完全理解防疫工作難為，也願意配合政府安置，新北市長侯友宜下令隔離，整棟樓的人二話不說行李收一收上車，被載到檢疫所，但連基本三餐都這麼克難，「說實在的，吃得比監獄裡的受刑人還不如。」

住戶認為，這種隔離方式加上5天採檢一次的心理壓力，沒病的人都會被關出病；健康的人尚且如此，慢性病患者、老人、小孩，要怎麼熬過漫長14天。民眾齊心抗疫，政府能不能也多點同理心，改善檢疫所環境。