現代不少人為了身體健康都會吃保健食品。大陸一名婦人因為長期受便祕困擾，於是從3年前開始吃酵素，排便也變得順暢許多，然而前陣子婦人到醫院進行健康檢查，卻發現她的腸子裡佈滿了棕黑色的花紋，看起來就像是「蛇皮」，經過診斷後醫生判斷婦人罹患了「大腸黑病變」。

根據《錢江晚報》報導，杭州一名63歲婦人因為長期受便祕困擾，3年前聽說酵素可以幫助排便，於是買來試試看，發現排便問題真的改善不少，因此就一直吃到現在。不過近日婦人到醫院照大腸鏡檢查時，竟發現她的腸子裡佈滿了棕黑色的花紋，看起來就像是「蛇皮」一樣，非常嚇人。

醫生表示，婦人是罹患了「大腸黑病變」，俗稱「黑腸症」，這種病主要是因為長期服用「蒽醌類瀉藥」所引發，當這些瀉藥通過結腸時，會讓腸道黏膜細胞脫落和死亡，並被巨噬細胞吞噬，最終導致「脂褐素」沿著大腸管壁沉積，一般只要連續使用這類瀉藥數月，就可能導致「大腸黑病變」，不過只需要停止服用，腸道就可以逐漸恢復正常顏色。

醫生也提醒，日常造成便祕的原因有很多，例如飲食不均衡、生活不規律、缺乏運動等，都可能導致胃腸蠕動功能減弱，不過遇到這種問題不應該依賴酵素、瀉藥等物品，而是從生活習慣下手，多喝水、多運動、多吃蔬菜水果、全穀類和豆類食物，增加膳食纖維的補充，都有助於促進腸胃消化。