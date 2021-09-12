中國四大民間傳說之一的《白蛇傳》，又名《許仙與白娘子》，書生許仙與蛇精白娘子之間淒美的愛情故事，至今仍廣為人知，也被多次翻拍成影劇作品，其中，1992年夏祖輝、何麒執導的《新白娘子傳奇》，該劇不但是《白蛇傳》相關作品鼻祖，也被普遍認證是最受好評版本，選角功不可沒，多年後趙雅芝解謎，為何當初要找女星葉童女扮男裝演出許仙。

1992年版的《新白娘子傳奇》，是許多人心目中無可取代的經典，該劇以玉山主人的《雷峰塔傳奇》加上夢花館主的《白蛇全傳》作為藍本來改編，每集搭配台灣知名音樂製作人左宏元譜寫的《新黃梅調》唱段，因此帶有音樂劇氛圍，加上劇組邀約趙雅芝演出白素貞、葉童扮許仙演繹神話愛情故事，1992年11月在台首播，隨即引發話題，隔年引進大陸後，成了對岸電視台重播率最高的電視劇之一。

當年趙雅芝演出蛇精白娘子時，已經快要40歲，但她的凍齡美貌加上獨特的優雅氣質，將多情的白素貞演繹得維妙維肖，不過真正讓該劇成為話題之作的，是女扮男裝的「許仙」葉童，多年來觀眾好奇，當年演藝圈不乏男神、女神，為何要選女裝扮相也極美的葉童來反串許仙？

趙雅芝多年後接受媒體採訪時，解密這個大謎團，許仙的人物設定，是溫文博學但沒什麼擔當，呈顯優柔纖細的形象，而這樣的性格特質，很難在當年的現役演員中，挑出完美搭配的人，剛好葉童在此前接演《碧海情天》，戲中反串演出相當瀟灑美型，完全符合夏祖輝對許仙的要求，所以邀了葉童加盟，而葉童是個對角色琢磨相當認真的演員，因此1992年版的「許仙」誕生，該劇的成功有目共睹。