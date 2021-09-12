據2022年度國防預算書揭露，在國軍總員額人員中，軍官3萬6232人，士官8萬9706人，士兵4萬4127人，國民黨台北市議員羅智強表示，士兵員額大幅降低，士官竟是士兵的1倍之多，難道抗中保台要像行政院長蘇貞昌所說靠「一隻掃帚拚到底」，網友也譏諷，難怪蘇貞昌說要拿掃帚對抗共軍，原來是有道理的。

羅智強今（12日）在臉書發文指出，國軍的官兵比例失衡，實在讓人憂心總統蔡英文要如何抗中保台？軍方官員說，國軍招募的志願役士兵，多數想去較輕鬆單位，拿掃把都可以，像陸軍戰鬥部隊這種苦差事多的單位，很難募兵。

羅稱，士兵員額普遍不足，在部隊中已形成特殊現象「工作清鬆、拿掃把的人，竟比任務辛苦、拿槍的人多」。官多兵寡，基層兵源不足，拿掃把的比拿槍的多，難道抗中保台真的要像蘇貞昌所說靠「一隻掃帚拚到底」。

大批網友也在其po文底下留言表示，「官多兵寡，所以以後作戰是官要聽兵的囉」、「光頭會拿掃把上戰場保家衛國的」、「這院長已經有警示過了，其實咱們缺的不是武器，而是掃把」、「不用怕，台灣掃把很多，全部留給民進黨那夥人去應戰」、「難怪蘇貞昌說拿掃把抵抗解放軍！這是有道理的！拿掃把的軍人多」，國民黨新北市議員葉元之也表示，「蔡還有一招，美國要我們買多少武器，我們都得買」。