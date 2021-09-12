最終投票結果出爐，由號稱全國最具有人情味、農村特色的彰化「台灣米倉田中馬拉松」以2萬3551票拿下冠軍，成為國人最喜愛的賽事，消息傳回彰化讓鄉親都相當高興。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

教育部體育署舉辦「臺灣品牌國際賽網路人氣票選活動」，為期一個月的投票時間，吸引全國超過30萬民眾參與投票，最終投票結果出爐，由號稱全國最具有人情味、農村特色的彰化「台灣米倉田中馬拉松」以2萬3551票拿下冠軍，成為國人最喜愛的賽事，消息傳回彰化讓鄉親都相當高興。

彰化縣長王惠美表示，田中馬拉松可以說是台灣最具特色的馬拉松，每次比賽田中小鎮出動近6000名鄉親擔任志工，還有來自各地友善與熱情的加油團，準備山珍海味幫跑者加油，用珍惜土地的幸福感，營造友善熱情的賽道，打響國內外的知名度。

而田中馬拉松今年將邁入十周年，獲得獎項主辦方台灣米倉田中馬拉松總幹事鄭宗政也相當高興，他說獲得網友喜愛與支持，是對團隊最大的鼓勵，今年因為疫情取消實體馬拉松，改成線上形式舉辦，9月1日開始報名，今年也規劃2022年保障名額公益選手，除了明年不必抽籤外，還能獲得周年紀念品。

鄭宗政說，田中馬今年11月一整個月，都將以線上馬拉松的形式呈現，除了一般馬拉松還有「跑步捐米」向防疫英雄致敬、跑步種樹護台灣的主題活動，由富邦金控贊助發起Run for Green，將為馬拉松跑者種下10萬株樹，推動綠色減碳行動。

「下一個十年」鄭宗政說，第一屆馬拉松參加人數是4000人，所以線上馬拉松要集結大家的力量，讓總里程達到4000公里，達成目標將捐出4000台斤的米向防疫英雄致敬，加上過去每年大約都會有1萬6千名選手參加，所以希望能挑戰累積到16萬公里，與所有跑友一起邁向下一個10年。