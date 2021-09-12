受新北幼兒園群聚感染事件影響，前立委孫大千認為，若振興五倍券如期發放，是變相鼓勵民眾外出消費，將造成大規模群聚。針對Delta疫情不明，五倍券是否需要延期發放，網路平台進行一項民調，結果顯示，較多民眾認為應延期發放，另有約7成民眾較偏向領取紙本券。

面對Delta變種病毒來勢洶洶，孫大千昨（11）日在臉書指出，大多數縣市已宣布取消中秋烤肉活動，行政院居然還要準備如期發放振興券來鼓勵全民消費，倘若再加上各部會配合發放的電子優惠券，這不是變相的鼓勵民眾走出家門，造成大規模的社交群聚嗎？

Yahoo民調9日起則針對「Delta疫情不明，你認為五倍券是否需要延期發放？」進行民調，投票時間至13日。截至12日下午1時，有41.3%網友認為應延期發放、30.0%認為可照常發放、25.3%認為可機動調整、3.4%不知道或沒意見。

至於會選擇數位券或紙本券，有69.3%的人選擇紙本券，數位券僅21.1%、9.6%不知道或沒意見。

目前不管是紙本券還是數位券，都要先預約才能領取，此民調也詢問，是否應該開放免預約直接領取的選項？對此，有50.6%的網友認為需要、44.9%覺得不需要、4.5%不知道或沒意見。