台南市政府準備台南美食及在地特色小禮物給連珍羚。（台南市觀旅局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府準備台南美食及在地特色小禮物給連珍羚。（台南市觀旅局提供／曹婷婷台南傳真）

旅日柔道選手連珍羚返台準備2021年全國運動會賽事，台南市政府團隊除主動協助歸國防疫相關事宜，台南市長黃偉哲也準備小禮品與在地特色美食餐點迎接她，她在IG及臉書PO文表達感謝，「感受到台南溫暖的人情味。」

台南有美食之都美稱，有各式美食小吃，連珍羚回台入住台南防疫旅館，市府盡地主之誼，特地準備綠豆湯、克林台包、蝦仁肉丸及莉莉水果店水果拼盤、阿霞飯店特製餐盒及告白爆米花等台南在地美食及零食甜點。另市府也特別挑選國華街永樂市場阿松割包、阿堂鹹粥、吐司吐司早餐專賣店知名排隊美食早餐，讓珍羚感受台南滿滿人情味及庶民美食。

連珍羚2014年成為台灣柔壇第一位旅日職業選手；2015年成為台灣柔道史上第一面國際柔道大獎賽金牌得主；2016年里約奧運會女子57公斤級柔道比賽獲第5名，創下台灣柔壇在奧運最佳成績；2017年進軍巴庫柔道大滿貫賽，成為台灣第一位在大滿貫系列賽事獲得金牌的選手。

黃偉哲說，培養全民運動風氣及推動運動產業發展是市府一直以來的體育運動政策，連珍羚努力拚鬥運動家精神是大家有目共睹的，預祝這次回台參加全運會，可以再締造佳績。