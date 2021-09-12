根據中央氣象局今日（12日）12時資訊顯示，中颱璨樹目前在宜蘭東方約70公里之海面上，宜蘭、北北基、桃竹苗、臺中、彰化、南投、花蓮和臺東被列為應防強風豪雨的地區。37歲女星袁艾菲今上午透露，家裡的全身鏡遭颱風吹垮，玻璃當場變碎片。

袁艾菲2019年甜嫁圈外老公「老魚」，今年晉升有殼一族，時常在社群平台分享新家內部和裝潢巧思，想不到中颱璨樹來勢洶洶，今（12日）透過IG限時動態問答功能向粉絲求助：「颱風把全身鏡吹倒了，大台北有推薦訂做鏡子的地方嗎？」照片中可以明顯看到，全身鏡倒在木質地板上，面積超過一半以上的鏡子碎裂、噴灑一地，顯現璨樹的威力有多猛烈。

不久後，袁艾菲再透過限時動態PO面露笑容的自拍照，開心地表示：「遇到天使粉絲，竟然可以幫我修理鏡子。」她大讚自己的女粉絲很多都才華洋溢，不但會種綠竹筍、快篩，連接生寶寶都難不倒。

袁艾菲和丈夫老皮都喜歡接觸大自然，今年買的房子特地選在打開窗戶就能眺望山景的地點，「有時候心情煩躁，躺在和室仰望樹林，總是就默默平靜下來了。」每天都要使用的浴室，夫妻倆大量選用深色磁磚，袁艾菲更可愛的抱住牆壁，笑說：「我每次在洗澡的時候，我都覺得我好像在一個高檔大飯店洗澡。」除此之外，因為家裡有養貓，特地在門設計一個貓洞方便寵物自由進出。