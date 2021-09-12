「2021新瓦屋板凳電影院」11日晚最後一場放映熱門動畫片「冰雪奇緣2」，儘管傳出颱風可能來襲消息，仍吸引不少親子享受補班日小確幸，今年限量板凳主打圓型童趣風，相當受到歡迎，縣長楊文科特別到場抽出100位幸運兒，被抽中的民眾高舉板凳直呼「真是太幸運了!」

帶著孫子來看露天電影的80歲林姓阿婆說，早年只有在廟會拜拜時會放電影，是她從小至今很難忘的回憶，在新瓦屋有放電影時，這10多年來，她都會帶孫子回味一下！

文化局長李安妤指出，為延續板凳電影院效益，10月16日到31日在新瓦屋集會堂、或者書店將推出5場次《Women‧我們》性平主題影展，即日起至17日辦理觀眾票選活動，在「竹縣go藝思」粉絲專頁可查詢訊息，一人一票決定其中一部電影片單，讓性別平權不再是口號。

新瓦屋板凳電影院11日活動從下午4時陸續開始，新瓦屋故事館前草坪有「童玩體驗坊」開張，大小朋友用50元銅板價，就可以學習製作古早味玩具。

廣場上還有國寶級藝術大師謝森山彩繪電影藝術看板，有互動式立牌及拍貼機，民眾能親身體驗外，還能逛狂園區特色店家大玩創意的「復古市集趴」。還有最受親子喜愛的「行動書車」，也特別開進新瓦屋。

禾埕廣場主舞台邀請第29屆金曲最佳客語歌手獎、客語專輯獎雙料入圍的客語R＆B創作才子蕭迦勒帶來精彩表演。

文化局表示，新瓦屋板凳電影院已連續舉辦第16年，今年受疫情影響從暑假延到9月舉辦，感謝參與活動的民眾積極配合防疫工作，才使活動得以圓滿落幕。