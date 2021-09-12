中國三道紅線上路後，避免觸及紅線的「降檔」措施，成中國房企須面對的考題。截至6月底，50大房企中有21家已降檔。顯示中國房地產業將告別高周轉、高負債和高槓桿時代。

三道紅線是中國監管部門對房地產業畫出的三道指標，分別是「扣除預收款後的資產負債率大於70%」、「淨負債率大於100%」、「現金短債比小於1」，一旦超過就踩到「紅線」，未超過則視為達標。三個標準都達標者，稱為綠檔，兩項達標為黃檔、一項達標為橙檔，均未達標則是紅檔。

根據經濟觀察報報導，按照監管部門要求，到2023年6月底，12家試點房企的三道紅線指標必須全部達標，2023年底所有房企實現達標。在今年8月底，中國最大房地產開發商萬科集團發布半年報，宣布扣除預收款後的資產負債率降至69.7%，由「黃轉綠」。成為中國前三大房企中，首個降至綠檔的企業。

報導另引述貝殼研究院資料顯示，身陷債務風暴的中國恆大，今年上半年的淨負債率降至99.8%，整體指標從紅轉橙，降了一檔。截至2021年6月底，中國50大房企中，有21家都成功降檔。大部分都至少降了一檔。

報導指出，長久以來眾多房企賴以生存「高周轉」、「高負債」和「高槓桿」的三高模式，受到官方關注，房企不得不減少拿地、降低負債。

報導引述一名中國前50大的房企總裁分析，過去給投資部門設定的目標是利潤，但是現在的投資決策，首先顧及公司現金流是否能達標。「今年上半年，投資部門報上了一批專案，按照原來標準有得賺就可以投，但考慮到實現年底轉綠目標，不得不放棄了其中一些項目。」

業內人士指出，過去只要經濟成長稍有不振，政府就放鬆地產調控以穩經濟，然而現在政府不再像往常一樣。

中國同時出手對房地產市場調控，同時祭出房價「限跌令」和「限漲令」，調控房市。

中新網引述業內分析人士，當前樓市已進入雙向調控時代，「穩」字當頭，在打房同時提出「限跌令」，主要防止房價出現大漲大跌，促進房地產市場的健康發展，避免劣幣驅逐良幣。（編輯：翟思嘉）1100912