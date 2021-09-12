法國外交部長勒德里安今天晚間表示，塔利班（Taliban）滿口謊言，法國不會與其新成立的政府有任何瓜葛。勒德里安明天將動身前往卡達，討論未來阿富汗撤員事宜。

勒德里安（Jean-Yves Le Drian）向法國電視5台（France 5）表示：「他們（塔利班）說會讓部分外籍人士和阿富汗人自由離境，說會組成一個具包容性和代表性的政府，但根本是謊言。」

「法國拒絕承認或與這種政府存有任何類型的關係。我們要塔利班拿出行動，他們將會需要一些經濟喘息空間和國際關係。這取決於他們。」

路透社報導，巴黎當局已經從阿富汗撤走約3000人，過去與塔利班進行過技術會談，讓人員得以順利撤離。

明天將前往卡達首都杜哈（Doha）的勒德里安表示，阿富汗境內仍有為數不多的法國國民，及數百名與法國有關係的阿富汗人。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100912