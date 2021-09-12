國民黨主席候選人張亞中日前於中常會上掏出3張總額為500萬美金支票，宣稱是當年國民黨主席洪秀柱指派他去海外募款。洪秀柱前發言人李昶志痛批，柱姐沒有指派張亞中募款，張亞中連支票、本票都分不清，這種人怎麼當黨主席，國民黨這些老男人可以有點骨氣嗎？

洪秀柱指出，當年她沒有指派張亞中去馬來西亞募款，而是張亞中主動向黨中央表示，有一名有錢的華僑願借錢給國民黨，後來由時任行管會主委邱大展開出3張本票樣本，讓張亞中帶去，作為張亞中確實為國民黨員的證明。

洪秀柱說，由於後來已經借到9千萬，邱大展立即告知張亞中不需再借款，並要求交回本票，張告知「本票在馬來西亞」遲未歸還，如今卻在中常會上出現，常會結束後，邱大展再次向張亞中要回本票樣本，張亞中才終於歸還。

李昶志直言，當年柱姐選總統把她換掉，還要柱姐四處輔選，展現團結，柱姐當黨主席時，你們這些人，哪個是為黨奉獻，真心愛黨？現在自己要選黨主席又要消費柱姐。

李昶志強調，柱姐沒有指派張亞中募款，張亞中連支票、本票都分不清楚，也不是美金，這種人怎麼當黨主席，還意圖侵佔本票樣本，還有關於孫文學校，應該是要還給國民黨。

李昶志說，當年洪主席主持的中常會，有常委提到因又敗選，是否要把國家發展研究院，改名回革命實踐研究院，但有人主張成立孫文學院，為黨傳承國父思想，後來由國發院院務指導委員會，提案成立「孫文學院」，自己是當時的承辦人。

李昶志痛批，他不懂為何後來會變成某人的孫文學校，他沒有黨內互打，他只是看不慣這些男人瘋狂消費洪主席，當柱姐隻身抗衡民進黨時，你們在哪裡？