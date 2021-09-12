台北1名政治大學畢業的男子婚後與妻子爭執不斷，妻子指控她屢次嘲笑妻子未就讀大學，且習慣用力甩門表示不滿，還罵三字經髒話，嗆說「我經過的機場比妳搭過的公車還多」，妻子最後提告離婚並求償。法官認定林女不堪同居之虐待，判准離婚並要求男子須賠償80萬元精神慰撫金確定，男子不服提再審遭駁回。

判決書指出，妻子提起訴訟表示她與丈夫在1973年結婚，對方就日常生活起居及她交友社交之處理方式，常以文字、言語指責、貶抑她，嘲笑她並未就讀大學，且習慣以用力甩門方式表示不滿，丈夫在2016年曾情緒失控，以三字經怒罵她，導致她不顧當時只穿睡衣、拖鞋驚慌逃出家門。

妻子說，她暫居女兒在美國住處時，丈夫又以LINE簡訊責問她稱「唱反調、扯後腿」、「真不要臉，還丟臉丟到女婿面前」，分居期間，陳男不但沒有反思自己的過錯，反將2人多年努力累積共有的財產都認為是其個人貢獻、占為己有，還不斷言語污辱她「我經過的機場比妳搭過的公車還多」。

法官一審及二審都認為，女子受到逾越一般人通常所能忍受之程度，而有人格尊嚴與人身安全，危及婚姻關係之維繫，男子確對妻子做出不堪同居之虐待，判准離婚，且男子須賠償80萬元，上訴後，最高法院駁回確定，男子提再審遭高院駁回。